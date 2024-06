Provincia di Caserta, un nuovo incidente ferroviario ha sconvolto la stazione di Valle di Maddaloni e ha visto la morte di un uomo travolto da un treno in corsa. Il tragico evento è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 21 giugno 2024. (Continua a leggere dopo la foto…)

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta ieri, attorno le ore 15, nei pressi di Valle di Maddaloni, lungo la linea ferroviaria Caserta-Foggia. Un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato investito sui binari da un treno in corsa. Il macchinista del treno non ha visto l’uomo apparire improvvisamente e non è riuscito a evitare lo scontro che è stato violentissimo. I sanitari del 118, allertati dai presenti, sono arrivati rapidamente sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Fatale la violenza dell’impatto con il convoglio. Il traffico dei treni è subito stato interrotto per permettere gli accertamenti della Polfer di Caserta. Ecco cosa sappiamo finora sull’incidente. (Continua a leggere dopo la foto…)

I soccorsi e gli accertamenti dei carabinieri

Secondo quanto riportato l’uomo travolto dal treno alla stazione Maddaloni sarebbe morto sul colpo. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulla tragedia, e rimangono ignote i motivi per cui la vittima sia stata investita dal convoglio. Non si esclude che possa trattarsi di un suicidio, tuttavia è presto per fare ipotesi. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Ferroviaria di Caserta oltre alle ambulanze con il personale sanitario. Gli agenti dei carabinieri stanno conducendo gli accertamenti necessari per fare luce su quanto accaduto e determinare la dinamica dell’incidente acquisendo anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

