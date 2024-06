Terribile esplosione durante la notte in uno stabilimento produttivo del nord Italia. L’evento accaduto nella scorsa notte ha causato diversi feriti, alcuni che si trovano ora in gravi condizioni. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Dodicenne muore in cameretta per un gioco fatale: la tragica scoperta della mamma

Leggi anche: Salt Bae apre un ristorante a Roma, non finisce bene: “Nun te volemo”

Immagine generica

L’esplosione nella notte: paura a Bolzano

Poco dopo la mezzanotte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, un forte boato ha scosso il quartiere industriale di Bolzano (Trentino Alto Adige). L’esplosione ha interessato lo stabilimento Aluminium, situato in via Toni Ebner nella zona industriale. Aluminium Bozen è nota per i suoi avanzati processi produttivi, che comprendono la fonderia e l’estrusione. Negli impianti della fabbrica si completa la produzione di profilati destinati principalmente ai settori industriale e dei trasporti. Proprio in uno di questi settori sarebbe avvenuta improvvisamente un’esplosione secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Lo scoppio, di cui ancora non si conosce l’origine avrebbe causato almeno otto feriti, di cui cinque si troverebbero in condizioni gravi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Vasto incendio in Italia, panico e paura

Leggi anche: Famiglia morta nell’incendio, lo straziante retroscena su una delle vittime

Immagine generica

8 feriti nell’esplosione

L’esplosione accaduta nella notte ha coinvolto un capannone della fabbrica Aluminium situata nel quartiere produttivo del capoluogo altoatesino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia. Le operazioni di soccorso hanno visto anche la partecipazione del personale sanitario del servizio ambulanze, che ha prestato le prime cure ai feriti. Tra questi, uno è in pericolo di vita ed è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Altri quattro operai, rimasti feriti nello scoppio sono stati trasferiti in elicottero presso centri specializzati a Murnau, in Baviera (uno), a Verona (uno) e a Padova (due) con grandi ustioni riportate. Un sesto operaio ha invece riportato lesioni ritenute non gravi ed è stato a sua volta ricoverato per le cure necessarie. Ma cosa è accaduto nello stabilimento e quali sono le prime analisi sull’origine dell’esplosione?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva