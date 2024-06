Dodicenne muore in cameretta per un gioco fatale: la tragica scoperta della mamma

Una terribile tragedia è avvenuta a Roma, nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est della capitale. Un ragazzino di 12 è morto mentre si trovava legato con una cintura al letto. Sul caso indagano gli agenti della Polizia. Ciò che è emrso dai primi elementi raccolti sul caso è che sia da escludere l’ipotesi di un gesto volontario. La pista battuta attualmente è quella di un gioco finito male. In queste ore ha detto la sua anche la mamma del ragazzino. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, dodicenne trovato morto in cameretta: le parole della mamma

In queste ore, la mamma del bambino dodicenne trovato senza vita nella sua cameretta a Roma ha deciso di dire la sua su questa tragica storia. Come riportato da Fanpage, la signora ha dichiarato: “Non credo che mio figlio si sia suicidato, è impossibile. Per me è stato un tragico incidente”. La donna vuole sapere com’è morto suo figlio, non si spiega come possa essere accaduto, dato che era un giovane che “amava la vita”. Poi ha aggiunto: “Controllavo spesso il suo smartphone, l’ho fatto anche due giorni prima che morisse. Non c’erano chat, messaggi strani che potessero preoccuparmi. Ho sempre avuto paura delle “challenge”, le sfide anche pericolose, che portano gli adolescenti a mettere in atto comportamenti, che possono mettere a rischio la loro vita, ma non aveva i social network, glielo avevamo vietato, perché era troppo piccolo”.

