Tragedia nel cinema italiano, muore a 44 anni: stroncato da un malore sul set

Dramma sul set in Sardegna. Un uomo ha avuto un malore mentre stava lavorando sul set di un documentario. Durante le riprese si è sentito male e subito sono intervenuti due medici, presenti sul posto. Nonostante l'intervento rapido e i primi soccorsi, l'operatore cinematografico ha perso i sensi ed è crollato a terra. Per lui purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Aveva solo 44 anni Gianluca Bombardone, l'operatore cinematografico morto sul set davanti agli occhi increduli dei suoi colleghi. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 8 giugno 2024. Ad un certo punto Gianluca si è sentito male e si è accasciato a terra: i due medici presenti sul posto sono intervenuti subito. Sul luogo sono poi arrivati anche un'ambulanza e l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L’operatore cinematografico si trovava in Sardegna, a Stintino, quando si è sentito male. Gianluca stava lavorando nella piazza principale del paese, Bombardone, sul set di un documentario. Aveva iniziato le riprese del film nella città di Alghero e dopo alcune scene girate a Stintino, nel centro urbano si sarebbe dovuto recare nell’isola dell’Asinara. La tragedia è successa mentre l’uomo era in pausa dalle riprese. Gianluca ha avuto un arresto cardiaco che gli è stato fatale, nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimarlo per un’ora.

