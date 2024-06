Elezioni europee, chi ha vinto e chi ha perso: i risultati

Tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, gli italiani hanno votato per le elezioni europee. Dall’analisi delle cinque circoscrizioni, pare che l’affluenza sia molto più alta nel Nord Italia, tra il 53% a est e il 55% a ovest, contro un dato che oscilla tra il 37,3% e il 43,7% nelle Isole e al sud. Il centro si attesta al 52,5%. In media, il 49,6% degli italiani si è presentato ai seggi per votare. Chi ha vinto le elezioni europee 2024? (Continua dopo le foto)

Elezioni europee 2024, i risultati: FdI si conferma primo partito in Italia

I dati dei risultati delle elezioni europee 2024 sono quasi definitivi. Ma una cosa già è chiara: le preferenze degli italiani vanno a Giorgia Meloni, che ha distanza di due anni dall’inizio del suo governo, conferma Fratelli d’Italia come primo partito nel nostro Paese. A scegliere FdI soprattutto il Nord Italia: qui il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 30%. Anche al centro Fratelli d’Italia domina con un 29%. Al sud invece, Fratelli d’Italia si ferma tra il 23% e il 24%. (Continua dopo le foto)

Elezioni europee 2024, tutti i risultati

Al secondo posto in classifica c’è il PD, unico vero avversario di Fratello d’Italia, che in media ha racconto in Italia il 24% dei voti. Al Nord, il 25-26% di italiani hanno scelto il PD, grazie alla presenza di candidati forti come Stefano Bonaccini nel Nord-Est. La performance di Cecilia Strada al Nord-Ovest, con il 24-25%, rafforza ulteriormente la crescita del partito. Al centro, il PD ha raggiunto un risultato ancora migliore con il 27% delle preferenze (solo due punti di distanza da FdI). La vera sorpresa si registra nel Sud Italia, dove il Partito Democratico emerge come primo partito con quasi il 27%, superando di 3 punti FdI.

