Campi Flegrei, un nuovo terremoto ha colpito la zona nella notte. Il fenomeno è stato accompagnato da un altro fatto piuttosto particolare che ha preoccupato i cittadini delle zone. In tantissimi hanno segnalato e condiviso l’allarme sui social. (Continua a leggere dopo la foto…)

Campi flegrei: nuovo sciame sismico

Non riescono a dormire sonni tranquilli i cittadini che abitano nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Già qualche settimana fa nella zona si era registrate scosse telluriche piuttosto importanti e stanotte l’evento si è verificato di nuovo. Nella notte tra il 7 e l’8 giugno la terra ha ripreso a tremare e si è ripresentata anche la paura. A partire da mezzanotte fino all’alba la zona è stata colpita da uno sciame sismico pressoché continuo. Alcune scosse erano quasi impercettibili, mentre altre hanno portato la popolazione ad abbandonare le abitazioni e a trascorrere la notte in strada. (Continua a leggere dopo la foto…)

CAMPI FLEGREI – AGGIORNAMENTO SCIAME 08/06/2024

Dalle ore 03:48 (ora locale) del 08/06/2024 è in corso ai #CampiFlegrei uno sciame sismico. Alle ore 07:34 rilevati in via preliminare 56 terremoti con magnitudo Md≥0.0 e magnitudo max Md=3.7±0.3.

Info https://t.co/wXMz5elXFQ pic.twitter.com/xvAeF1Poxb — INGVvulcani (@INGVvulcani) June 8, 2024

La terra trema di nuovo: paura nella notte

L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha provveduto a dare l’aggiornamento in merito alle scosse registrate: “Rilevati in via preliminare 56 terremoti”. In particolare, dalle 3.52 alle 4.17 sono state registrate le cinque scosse più forti. Le prime due a distanza di pochi secondi, di magnitudo 3, mentre la terza è arrivata alle 4.09 magnitudo 3.7. Ancora alle 4.10 una scossa di intensità 2.7 e sette minuti dopo una di 2.3. Come epicentro è stata segnalata l’area di Pozzuoli. Oltre alla comprensibile preoccupazione per le scosse però, i cittadini sono in allarme anche per un altro strano fenomeno. Nelle ultime ore se ne sta parlando moltissimo anche sui social dove molti utenti stanno cercando di avere risposte.

