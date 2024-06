Grave incendio in Italia, il cielo diventa arancione: scatta l’allarme

Un grave incendio è scoppiato nella giornata di ieri 6 giugno. Una nuvola di fumo si è alzata nel cielo rendendolo arancione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Leggi anche: Patrizia e Bianca morte nel Natisone: cosa è successo alla camera ardente

Leggi anche: La giovane cantante trovata morta nel sonno

Grave incendio, il cielo diventa arancione

Un grave incendio è divampato in zona Centocelle a Roma. Fiamme e una nube di fumo si sono sprigionate dal rogo, il cielo è diventtao arancione sulla periferia Est di Roma. Erano circa le 19 di ieri, giovedì 6 giugno, quando l’incendio è divampato nei pressi di Gardenie. Non è chiaro cosa abbia causato il rogo, né cosa stia bruciando. A prendere fuoco è un’area fra i campi sportivi dietro al mercato Insieme di viale della Primavera. (continua dopo le foto)

Leggi anche: Ombrelloni e lettini al mare, quanto si spende: la pessima notizia per gli italiani

Le operazioni

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che in serata hanno avvertito un odore acre e hanno chiuso le finestre per precauzione. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, che ha immediatamente inviato una squadra sul posto per iniziare le operazioni di spegnimento. Arrivati sul posto anche i vigili urbani, per gestire la viabilità e assicurare la sicurezza dell’area circostante, e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

In serata l’incendio è stato domato e la situazione si è ristabilita senza particolari conseguenze. La causa del rogo resta al momento sconosciuta, e probabilmente verranno condotte ulteriori indagini per determinarne l’origine. Non sono mancate le preoccupazioni da parte dei cittadini che si sono ritrovati ad affrontare un’emergenza improvvisa. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato ripercussioni.