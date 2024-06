Il 31 maggio 2024 una piena improvvisa del Natisone ha travolto tre giovani a Premariacco, in Friuli: due ragazze hanno perso la vita e un ragazzo è disperso. La piena è stata così improvvisa e rapida per via della particolare morfologia del letto del Natisone nella zona in cui è avvenuta la tragedia. Una grande folla si è radunata ieri 5 Giugno 2024 per dire addio a Bianca Doros e Patrizia Cormos. Un momento di forte commozione e anche disperazione. Nel frattempo continuano le ricerche di Cristian. (Continua a leggere dopo le foto)

Patrizia e Bianca morte nel Natisone: cosa è successo alla camera ardente

Una grande folla per l’addio a Bianca Doros e Patrizia Cormos, le due ragazze scomparse nella piena del Natisone nei pressi del Ponte Romano di Premariacco il 31 maggio 2024 e le cui salme sono state recuperate il 1° giugno. In una camera ardente gremita da semplici cittadini, tra i quali numerosi esponenti della comunità romena friulana, è stato presieduto oggi dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto padre Florin Chereches e concelebrato con altri sacerdoti il rito di commiato per le due ragazze morte nel fiume. Come riportato da Leggo, al commiato, in lingua romena e italiana, ha preso parte anche l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba. “Per testimoniare la nostra vicinanza umana e cristiana e per un momento di preghiera comune”, ha detto a margine.

