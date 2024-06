Ombrelloni e lettini al mare, quanto si spende: la pessima notizia per gli italiani

Qual è il prezzo per ombrellone e due lettini al mare? Un’inchiesta di Altroconsumo ha evidenziato che le tariffe per una settimana al mare con lettini e ombrellone sono aumentate nel 2024 rispetto allo scorso anno. Dove andare per pagare meno? Come risparmiare se si vuole fare una vacanza al mare senza spendere troppo? (Continua dopo le foto)

Vacanze al mare, qual è il prezzo per ombrellone e lettini nel 2024

L'inchiesta di Altroconsumo analizza le tariffe di 211 stabilimenti balneari in 10 città: Alassio, Alghero, Anzio, Gallipoli, Lignano, Palinuro, Rimini, Senigallia, Taormina e Viareggio. E guardando i prezzi di ombrellone e lettini notiamo subito una cosa: il posto in spiaggia costerà in media il 4% in più rispetto all'estate del 2023. In alcune città però, i prezzi sono rimasti invariati: stiamo parlando di Giardini Naxos e Taormina (in Sicilia) e Lignano (in Friuli). Nelle altre località turistiche invece, i prezzi sono aumentati.

Quanto costano ombrellone e lettini in Italia

Il posto più caro dove fare una vacanza al mare, tra quelli presi in considerazione dal Altroconsumo, è Alassio, in Liguria, dove una settimana in spiaggia in prima fila costa in media 392 euro. Il prezzo più basso invece risulta essere quello delle spiagge di Senigallia, di 145 euro. Seguono i 153 euro di Lignano, i 168 euro di Anzio. Si sale di prezzo in Puglia e in Sardegna. Lettini e ombrellone costano 275 euro a Gallipoli e 220 euro ad Alghero. Quali sono i trucchi per risparmiare?

