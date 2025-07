Meteo, da domani cambia tutto di nuovo: cosa ci aspetta – L’Italia è attraversata da una fase di instabilità meteorologica che interessa diverse aree del territorio nazionale. Dopo un periodo di clima più mite, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, il Paese si trova ora a fronteggiare il ritorno di un’intensa ondata di caldo.

Meteo, da domani cambia tutto di nuovo: cosa ci aspetta

Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da alternanza tra perturbazioni locali e il rafforzamento dell’anticiclone, rendono il mese di luglio particolarmente variabile dal punto di vista climatico. Le recenti variazioni di temperatura e la presenza di temporali anche di forte intensità preannunciano un nuovo periodo dominato da alte pressioni africane. Nei prossimi giorni, i valori termici sono destinati a risalire, soprattutto nelle aree centro-meridionali, dove si prevedono picchi fino a 38°C.

Maltempo e temporali nel fine settimana

La giornata di domenica 13 luglio sarà contraddistinta da forti precipitazioni e temporali che interesseranno diverse regioni. In particolare, la Sardegna sarà attraversata da fenomeni intensi fin dalle prime ore del mattino, con temporali che si sono spostati verso est. Anche Toscana, Liguria e Lazio registreranno piogge e rovesci diffusi, mentre nel Nord Italia e in Campania eventi sparsi. Nel pomeriggio, le stesse zone saranno esposte a rovesci e rischi di grandinate localizzate, prima di un graduale miglioramento atteso per l’inizio della settimana successiva. La situazione meteorologica si presenta eterogenea, con alternanza di sole e instabilità in base alle aree e alle fasce orarie.

