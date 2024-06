Una cosa da fare ogni mattina è quella di applicare uno strato di crema solare sul nostro viso, oppure sul nostro corpo quando in estate usiamo abiti corti. Un gesto velocissimo, ma importantissimo perchè anche quando piove o il cielo è nuvoloso, la pelle è comunque esposta ai raggi UV che gradualmente possono causare il fotoinvecchiamento. Per proteggere completamente la pelle, va applicata sempre la crema solare, anche quando non c’è il sole o non fa particolarmente caldo. Vediamo ora insieme una classifica delle migliori creme solari. (Continua a leggere dopo le foto)

Creme solari, quali sono le migliori e quali quelle da evitare: la classifica

Con l’avvento di giugno 2024, complice il bel tempo e le temperature in aumento, inizia ufficialmente l’estate. E così anche la corsa alla tintarella e l’attenzione sui prodotti in commercio per proteggere la pelle da sole e scottature. L’analisi di Altroconsumo, realizzata su 12 prodotti specifici per il viso con indice di protezione (SPF) pari o superiore a 50 presenti sugli scaffali dei supermercati in Italia, indica quali sono le creme solari migliori in commercio. L’offerta è molto variegata sia in termini di tipologia (crema, fluido, siero, ecc.) sia in termini di prezzo (si va da meno di 10 euro a oltre 40). Gli esperti hanno analizzato quattro fattori per stilare la classifica: efficacia protettiva, esperienza d’uso dei consumatori, l’impatto ambientale e la completezza e la correttezza delle informazioni presenti sull’etichetta.

