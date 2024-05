Meteo, l’Estate 2024 secondo Giuliacci: cosa ci aspetta

Manca poco all’arrivo dell’Estate, anche se le temperature sono ancora primaverili. Nel nostro paese, infatti, si alternano lunghe giornate di sole a violenti temporali. È in arrivo però l’anticiclone africano, che spazzerà via la primavera dando il benvenuto all’estate. (Continua…)

Leggi anche: Previsioni meteo, non ci sono buone notizie: cosa succederà in settimana

Leggi anche: Meteo, weekend ancora instabile, ma il caldo è in arrivo: le previsioni

Meteo Estate 2024: come sarà

In moltissimi si stanno chiedendo se anche quest’anno, come l’anno scorso, l’estate sarà calda e torrida. A sciogliere ogni dubbio ci pensa il colonnello Mario Giuliacci, che in un’intervista rivela che l’estate 2024 sarà meno calda della precedente: “La vera estate, con temperature al di sopra dei 35 gradi, arriverà solo a luglio, mentre prima, per tutto il mese di giugno, non ci saranno vere e proprie ondate di caldo ed anzi nelle regioni del Centro-Nord prevediamo precipitazioni e temporali”. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)