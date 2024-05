Meteo, le previsioni ci invitano ad avere ancora un po’ di pazienza prima di un miglioramento. Questo maggio è passato all’insegna dell’instabilità e del maltempo, ma l’estate e il caldo sembrano essere finalmente in arrivo. Vediamo come prepararci al meglio lasciandoci guidare dalle previsioni meteo per il weekend e per la prossima settimana. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le previsioni meteo di sabato 25

Il weekend in arrivo non è ancora quello ideale per organizzare un’uscita al mare, almeno per una parte degli italiani. Il fine settimana che inizia domani, sabato 25 maggio, sarà caratterizzato ancora una volta da instabilità. Sono previsti nuovi acquazzoni, inizialmente al nord e poi anche al centrosud. I temporali sono attesi fin dal mattino nel nordest, con qualche pioggia anche in Liguria. Nel pomeriggio, a causa dell’aumento dell’instabilità termica, ci saranno temporali sparsi su buona parte del nord. Al centrosud, le temperature aumenteranno leggermente e il tempo sarà prevalentemente stabile. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi al sud, mentre altrove saranno nella media del periodo. Vediamo ora le previsioni per domenica. (Continua a leggere dopo le foto…)

Previsioni di Sabato 25 maggio – Immagine dal sito Meteogiuliacci.it

Previsioni di Domenica 26 maggio – Immagine dal sito Meteogiuliacci.it

Le previsioni meteo di domenica 26

Domenica si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo. Al centronord prevarranno le schiarite e il tempo sarà buono, salvo isolati rovesci sul versante adriatico. Al sud ci saranno invece alcuni acquazzoni in più, soprattutto nel pomeriggio lungo gli Appennini, ma anche qui il tempo è previsto in miglioramento. Ma vediamo ora quali sono le previsioni, un po’ più incoraggianti, per la settimana a partire da lunedì 27 maggio.

