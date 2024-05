Campi Flegrei, il terremoto fa “bollire” il lago: immagini spaventose (VIDEO)

Una notte difficile per gli abitanti della zona dei Campi Flegrei, quella tra lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024. Una serie di scosse di terremoto hanno generato il panico tra i residenti. Nonostante la zona sia altamente sismica, lo sciame di ieri è stato particolarmente spaventoso con un totale di 150 scosse, di cui la più forte di magnitudo 4,4. Sui social, circola un video (condiviso qui sotto) che mostra il Lago d’Averno nel momento del terremoto: le immagini sono impressionanti. (Continua dopo le foto)

Terremoto nei Campi Flegrei: 150 scosse nella notte

Sono state circa 150 le scosse che hanno interessato l’area nell’arco di 5-6 ore. La terra ha iniziato a tremare a partire dalle 19:51. Il fenomeno più forte si è verificato intorno alle 20:10: una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. Auto in fuga, cittadini accampati nelle piazze e nell’area Nato: il panico dilagava. Sono state sgomberate 36 famiglie a Pozzuoli, dove sono stati registrati danni ad alcuni edifici. Fortunatamente, non ci sono feriti ma la paura è stata tanta. Sui social, in tanti hanno condiviso un video del lago D’Averno durante il terremoto: una cosa del genere non si era mai vista. (Continua dopo le foto)

Il Lago d Averno nei Campi Flegrei che ribolle

Campi Flegrei, il video del Lago d’Averno durante il terremoto

Nel video di un cittadino che è diventato virale, si vede il Lago d’Averno, un lago vulcanico nel comune di Pozzuoli, che sembra ribollire dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei. Gli autori dei video, si sente in sottofondo, non avevano “mai visto una cosa del genere”. Il filmato è stato girato poco dopo i due fenomeni sismici che alle ore 19:51 e alle 20:10 di ieri hanno scosso i Campi Flegrei. Il terremoto ha generato il panico tra i cittadini ma anche tanta rabbia.

