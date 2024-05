La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un giovane ragazzo di soli 19 anni è morto dopo aver lottato contro una brutta malattia scoperta per caso. Il giovane era impegnato anche all’interno della comunità, che è rimasta sconvolta dalla notizia improvvisa. Tutti si sono stretti in un abbraccio intorno alla famiglia del 19enne. (Continua a leggere dopo le foto)

Riccardo muore a soli 19 anni: la malattia scoperta per caso

Riccardo Friggi, stimato allenatore della squadra di calcio dei pulcini di Bussolengo, in provincia di Verona, è morto a 19 anni. La sua famiglia è anche nota per le diverse attività di volontariato di cui è promotrice. Come riportato da The social post, il ragazzo è morto a causa di un tumore al cervello che gli era stato riscontrato sei mesi fa e che non gli ha dato scampo. Sempre stanco, il giovane allenatore aveva deciso di fare alcuni controlli e così è emersa la tragica verità. Per tumore al cervello si intende una condizione in cui si verifica una crescita incontrollata di cellule nel cervello, che ne altera il funzionamento. Le forme tumorali primitive del cervello sono molto rare, mentre sono più frequenti i tumori metastatici, ovvero originati in altri distretti del corpo.

