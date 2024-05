26enne muore a casa del suo capo: emergono ipotesi terrificanti

Un terribile fatto di cronaca nera ha sconvolto di nuovo l’Italia. Una donna di 26 anni è stata trovata senza vita all’interno della casa del suo capo. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane donna. La sua morte è infatti avvolta nel mistero. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Ciampino, 26enne muore in casa del suo capo: le indagini

Una donna romana di 26 anni (F.R.) è stata trovata cadavere dai Carabinieri all’interno di una villetta di Ciampino. I fatti si sarebbero svolti, come riportato da The social post, nella notte tra venerdì 17 Maggio e sabato 18 Maggio 2024. A chiamarli, un 39enne romano con alcuni precedenti per reati finanziari. La donna aveva trascorso la serata e la notte con l’uomo, suo datore di lavoro. Erano stati insieme al Jackie O’, famoso locale in zona Parioli, prima di salutare gli amici e dirigersi nella cittadina alle porte di Roma. Immediatamente è stata disposta l’autopsia per capire che cosa è davvero accaduto alla donna.

