Lutto nella musica, l’amato artista muore di cancro

Lutto nella musica. Il mondo della musica piange uno degli artisti più amati di sempre. Ci lascia a 78 anni, il 12 maggio, a causa di complicazioni legate ad un cancro alla prostata, contro il quale lottava dal 2018. L’annuncio è stato dato su Instagram dall’account ufficiale del musicista. Nonostante la malattia era stato in grado di mantenere il suo normale programma di concerti.

Con il suo talento ha contribuito a creare alcune delle canzoni più famose al mondo e per questo il suo ricordo non si perderà mai. Se n’è andato domenica pomeriggio a Tarrytown, New York a causa del cancro alla prostata peggiorato improvvisamente. Aveva 78 anni e la notizia è arrivata dai social. “Fino a poco tempo fa è stato nella condizione di esibirsi regolarmente. Aveva anzi concerti fissati per il 2025“, si legge. (continua dopo le foto)

L’amato artista muore di cancro

David Sanborn, un sassofonista, star del jazz, conduttore televisivo e conduttore radiofonico statunitense è morto domenica 12 maggio a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva collaborato con i migliori artisti tra cui James Brown, Bryan Ferry, Eric Clapton, Cat Stevens, Roger Daltrey, Stevie Wonder, Paul Simon, Jaco Pastorius, David Bowie, Bruce Springsteen, George Benson, Elton John, Gil Evans, Carly Simon, Billy Joel, Roger Waters, Steely Dan, The Grateful Dead, Nena e Phil Collins dimostrando una grande versatilità. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)