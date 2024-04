Franco Di Mare, classe 1955, è un giornalista, conduttore televisivo, scrittore e dirigente pubblico italiano. Di Mare è giornalista professionista dal 1983. Dal 14 gennaio 2020 è direttore generale dei programmi del giorno della Rai. Il 15 maggio 2020 ha assunto la direzione di Rai 3. Franco Di Mare sta combattendo una guerra contro un tumore. La confessione del giornalista a Che tempo che fa ha spiazzato il pubblico. (Continua a leggere dopo le foto)

Franco Di Mare, cos’è il tumore che ha colpito il giornalista Rai

Franco Di Mare sta combattendo contro un tumore. La confessione del giornalista a Che tempo che fa ha spiazzato il pubblico. Il noto giornalista ha dichiarato: “Mi vedete qui con questi tubicini collegati a un respiratore automatico che mi permette di essere qui. Nonostante io abbia preso un tumore molto cattivo, si prende perché si respirano particelle di amianto senza saperlo e una volta liberata nell’aria la fibra ha un tempo di conservazione di sé lunghissimo e quando si manifesta è troppo tardi. Dire che con questo finiscono le speranze non è vero, perché la scienza va sempre avanti. Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto”. (Continua a leggere dopo le foto)

