Eleonora Giorgi, la notizia dopo l’intervento per tumore: come sta

Eleonora Giorgi, classe 1953, è un’attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. L’attrice si è sottoposta ad un delicato intervento per eliminare un tumore. A distanza di qualche settimana dall’operazione per la rimozione del tumore, Eleonora Giorgi è tornata a mostrarsi sui social. La prima foto la ritrae accanto ad una delle persone più importanti della sua vita. (Continua a leggere dopo le foto)

A distanza di qualche settimana dall’intervento per la rimozione del tumore, Eleonora Giorgi è tornata a mostrarsi sui social. Nella prima foto post intervento, Eleonora è accanto alla futura nuora Clizia Incorvaia. Fin dall’inizio della relazione con il figlio Paolo Ciavarro, la Giorgi si è mostrata molto affettuosa e oggi, a distanza di anni, adora la mamma del nipotino. A didascalia dello scatto, Clizia ha scritto: “Come una fenice“. Il riferimento, ovviamente, è all’uccello mitologico che risorge dalle ceneri. L’attrice ora potrà godersi di nuovo le sue giornate in famiglia.

