Eleonora Giorgi, classe 1953, è un’attrice e regista italiana. Sex-symbol degli anni settanta, ha vinto un David di Donatello nel 1982 per il film Borotalco. L’artista ha comunicato che sta lottando da tempo contro un tumore e in queste ore suo figlio Paolo ha fatto un annuncio che ha lascitato tutti quanti senza parole. A quanto pare Eleonora Giorgi è stata operata. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Eleonora Giorgi, annuncio choc: quali sono le aspettative di vita

Leggi anche: Eleonora Giorgi, il triste annuncio sulla chemioterapia

Leggi anche: Clizia Incorvaia, il messaggio per la suocera Eleonora Giorgi dopo l’annuncio sul tumore

Leggi anche: Eleonora Giorgi, la rivelazione sul tumore: qual è la sua speranza di vita

Eleonora Giorgi operata: l’annuncio del figlio Paolo

Eleonora Giorgi sta lottando da mesi ormai contro una grave forma di tumore. Nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute sono giunti direttamente dai figli dell’artista, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, il primo avuto durante la relazione con l’attore Massimo Ciavarro, il secondo invece nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli. I due hanno pubblicato un post su Instagram stamattina parlando di loro madre. La notizia era molto attesa dai fan, in ansia per lei. Eleonora Giorgi aveva annunciato nei giorni scorsi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo che si sarebbe dovuta sottoporre a una operazione. Un intervento programmato per il tumore del pancreas di cui soffre.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”