Ieri, Buckingham Palace ha annunciato ufficialmente che Re Carlo tornerà a svolgere parte dei suoi impegni pubblici dalla prossima settimana. Le condizioni di salute del sovrano britannico quindi non sarebbero così gravi. E per quanto riguarda Kate Middleton? Nessuna notizia ufficiale sulla principessa dopo il famoso video nel quale ha annunciato di avere un tumore. Quando tornerà a farsi vedere? (Continua dopo le foto)

Re Carlo torna agli impegni pubblici

Ieri, Buckingham Palace ha voluto rispondere alle notizie lanciate dai tabloid britannici che parlavano di un aggravamento delle condizioni di salute di Re Carlo, annunciando che tornerà la prossima settimana a svolgere i suoi impegni pubblici. Qualche giorno fa, tra l’altro, il Re aveva conferito un nuovo titolo a Kate Middleton, come riconoscimento del suo impegno verso la Corona. La principessa è la prima reale a fare ingresso nel prestigioso Ordine dei Compagni d’Onore. Nessuna reazione ufficiale da parte di Kate. La principessa si è limitata a pubblicare sui social una foto del primogenito per il suo compleanno. Ma ancora non ci sono aggiornamenti sulle sua condizioni di salute.

Secondo le ultime informazioni, che risalgono ormai a diverse settimane fa, la presenza di Kate non sarà attesa ai prossimi eventi visto che la principessa si sta sottoponendo alle cure per il cancro. Ci si chiede dunque se la principessa del Galles parteciperà agli iconici Garden Party di Buckingham Palace o alle corse ippiche di Ascot. Il dubbio è che Kate potrebbe mancare anche al torneo di tennis a Wimbledon (previsto dal 1 al 14 luglio), di cui è patrona.

