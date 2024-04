Schumacher, la famiglia ha preso un’importante decisione: cosa succede

Da oltre 10 anni di Michael Scumacher non si sa assolutamente nulla. Da quel maledetto dicembre 2013, quando il pilota subì un incidente mentre sciava, che gli provocò gravi danni alla testa. Da allora la famiglia si è chiusa in un silenzio tombale e solo un ristrettissimo gruppo di persone sa la verità dietro al mistero che si è creato. Ciò che sappiamo è che Michael ha un continuo bisogno di cure che hanno un costo davvero spropositato.

Leggi anche: La famosa conduttrice italiana si sposa per la 12esima volta

Leggi anche: Grave lutto per il famoso attore: l’addio alla moglie

Schumacher, la famiglia ha preso un’importante decisione

Il pilota migliore al mondo, Michael Schumacher, ha subito un gravissimo incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 e da allora la sua vita ha preso una piega inaspettata. L’uomo, oggi 55enne, dopo un periodo in coma è tornato a casa sua, una dimora diventata una sorta di clinica con un team di 15 tra infermieri e medici che offrono al marito assistenza 24 ore su 24 e far si che riceva ogni giorno tutte le cura di cui ha bisogno. In questi anni la famiglia ha sempre tenuto riservate le reali condizioni del pilota, ma per sostenere le spese è necessario sacrificare qualcosa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)