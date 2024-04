La famosa conduttrice italiana si sposa per la 12esima volta

Tre donne della politica, dell’economia o dello spettacolo raccontano il loro momento di svolta e le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Sono queste le caratteristiche alla base del noto programma di Rai Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta. Nel corso della prossima puntata, che andrà in onda il 20 Aprile 2024, una nota conduttrice italiana racconterà che presto convolerà a nozze per la 12esima volta. Vediamo nel dettaglio che cosa è trapelato dalle anticipazioni. (Continua a leggere dopo le foto)

Maria Teresa Ruta si sposa per la 12esima volta con Zappulla

Ospite del programma Storie di donne al bivio, condotto da Monica Setta, Maria Teresa Ruta ha annunciato un nuovo matrimonio per il 23 ottobre 2024. Negli stessi giorni in cui la conduttrice dovrebbe diventare nonna. Per Ruta si tratta delle nozze numero 12: da anni, lei e il marito Roberto Zappulla celebrano romantici riti nuziali in giro per il mondo, stavolta è il turno dell’Italia. Sono 11 in tutto le cerimonie nuziali che la coppia ha celebrato in giro per il mondo, con i riti tipici delle diverse culture. Adesso, proprio nell’anno in cui Maria Teresa si prepara alla gioia di diventare nonna per la prima volta, arriva il matrimonio in casa, con una classica cerimonia all’italiana.

