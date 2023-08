Maria Teresa Ruta, la confessione da brividi sulla figlia Guenda Goria

Maria Teresa Ruta figlia. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha chiesto ed ottenuto la pubblicazione sul settimanale DiPiù di una lettera indirizzata alla figlia Guenda Goria. La Ruta ha voluto dimostrarle la sua vicinanza in un periodo molto delicato per lei. Le sue parole sono molto emozionanti e siamo sicuri che saranno arrivate al cuore della figlia. (Continua…)

Il dramma di Guenda Goria

Guenda Goria è nata dalla relazione tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Guenda, come mamma e papà, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Anche sui social è molto seguita. Di recente ha raccontato il suo dramma: la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, infatti, prima ha ricevuto la diagnosi di endometriosi, poi ha dovuto rimuovere una cisti e poi ha subito il dramma di una gravidanza extrauterina.

Tra le stories di Instagram poi ha scritto: “Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. L’unica tuba che ho non funziona bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura“. (Continua…)

Maria Teresa Ruta invia una lettera alla figlia

È un momento molto delicato dunque per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha perso un bambino e adesso non potrà più avere figli naturalmente. La mamma ha voluto farle sentire la sua vicinanza ed ha inviato una lettera al settimanale DiPiù. Le parole utilizzate dall’ex concorrente del “GF VIP” sono molto emozionanti e siamo sicuri che sono arrivate al cuore di Guenda. (Continua…)

La lettera

Nella lettera inviata al noto settimanale, Maria Teresa Ruta dice: “Da troppo tempo ti vedo triste, stanca, con il volto cupo. Sei sempre bellissima certo, ma una mamma sa guardare oltre e io, Guenda, nei tuoi occhi vedo il dolore e una profonda malinconia. La causa dei tuoi dispiaceri è legata a questo desiderio di maternità che la vita ti sta negando”.

La Ruta le ha poi consigliato di usare le sue energie per organizzare un bellissimo matrimonio con il compagno: “Continua a stare con Mirko. Amatevi, ma senza più pensare al concepimento: anche lui ti ha tranquillizzato, ti ho ribadito che non hai nulla da temere per il vostro amore. Sposatevi. Usa le tue energie, la tua creatività per organizzare questo giorno speciale. Torna a pensare a te stessa come donna, come attrice e organizza il giorno del tuo sì. Se ti va, possiamo andare a scegliere l’abito“.