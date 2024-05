Home | Muore a poche ore dalle nozze in ospedale: la commovente storia di Riccardo

Venezia – La storia di Riccardo Lorenzon, spirato a poche ore dal matrimonio, ha colpito e commosso la comunità. Lo ricordano la moglie Chiara e il sindaco San Donà di Piave. (Continua dopo la foto…)

Leggi anche: Alessia Pifferi, svolta choc nel processo: cosa succede

Leggi anche: Folle incidente ai campionati di ciclismo: il video mette i brividi

La storia di Riccardo e Chiara

Riccardo Lorenzon e Giovanna “Chiara” Cerchier si erano conosciuti e innamorati nel 1994 e avevano coronato il sogno di convivere sette anni dopo quel primo incontro. Ma Riccardo aveva ancora un sogno nel cassetto ed era quello di compiere il grande passo insieme alla sua Chiara. Le nozze avrebbero dovuto tenersi il prossimo 15 giugno, ma il destino si è messo in mezzo. (Continua dopo la foto…)

Leggi anche: Alessandro Venturelli, il dolore dei genitori a “Verissimo”

La scelta toccante di Riccardo

Riccardo Lorenzon, conosciuto gestore di locali in zona San Donà, aveva scoperto da qualche tempo di avere una grave malattia. Nonostante la terribile notizia, “Ricky” ha continuato a lavorare sempre con il sorriso e non ha mai smesso di desiderare una festa gioiosa per il matrimonio con Chiara. Ma poi l’aggravarsi della malattia ha messo sempre più a repentaglio la possibilità della coppia di riuscire ad arrivare alle tante attese nozze.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva