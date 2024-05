Folle incidente ai campionati di ciclismo: il video mette i brividi – Tremendo incidente durante i campionati di ciclismo: l’ammiraglia per un’imperdonabile disattenzione ha speronato una giovane atleta in piena corsa. Di seguito tutti i dettagli di quanto accaduto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, si schianta contro una Fiat Panda

Leggi anche: “Mattino 4”, Federica Panicucci “incidente” in diretta con l’ospite

Folle incidente ai campionati di ciclismo: il video mette i brividi

Brutto incidente durante l’ultimo giorno di gare ai Campionati francesi di ciclismo femminile Under 19 sulle strade di Altkirch, in Alsazia. A 30 chilometri dal traguardo, una ammiraglia ha speronato una ciclista facendola investire da un’altra. L’impatto è avvenuto mentre si stava percorreva un tratto in rettilineo. Fatale probabilmente la velocità. (continua a leggere dopo le foto)

Assurdo incidente ai campionati di ciclismo francesi

A riportare la notizia dell’incidente ai campionati di ciclismo francesi “Fanpage” che scrive che è stata tutta colpa di “una distrazione inaccettabile da parte del ds alla guida dell’auto che si è messo a parlare senza mai guardare la strada causando l’impatto che, fortunatamente, si è concluso senza particolari conseguenze”. In palio c’era il titolo in linea vinto da Célia Gery che già si era assicurata la prova a cronometro. Una prestazione importante per la 18enne.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva