Mattino 4 è un programma televisivo italiano e spin-off di Mattino Cinque di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume, in onda su Rete 4 e in simulcast su TGcom24 dall’11 marzo 2024 con la conduzione di Federica Panicucci e Roberto Poletti. In una delle ultime puntate di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti si sono occupati di turismo estetico e di trapianti di capelli. In studio c’era anche Raffaello Tonon, che ha parlato del suo patch cutaneo e proprio durante il suo intervento è accaduto qualcosa di inaspettato. (Continua a leggere dopo le foto)

“Mattino 4”, Federica Panicucci “incidente” in diretta con l’ospite

In una delle ultime puntate di Mattino 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti si sono occupati di turismo estetico e di trapianti di capelli. In studio c’era anche Raffaello Tonon, che ha parlato del suo patch cutaneo: “Io ho questo silicone, è una cuticola di silicone molto sottile, sulla quale vengono impiantati i capelli. Posso tirare benissimo perché c’è una colla medica che è anche traspirante. Io ho iniziato a perdere i capelli al liceo e da lì ai 30 anni per me è stato un vero inferno. Questa cuticola viene applicata nella zona in cui tu hai le calvizie, vien epreso un calco, viene fatta una cosa molto professionale. Poi dopo vengono presi alcuni dei tuoi capelli, mandati in laboratorio, così che anche gli altri capelli siano dello stesso colore e della stessa consistenza”.

Poi ha aggiunto: “Io l’ho fatto otto anni fa, sono stato il primo uomo ad usare questo patch. Perché l’ho fatto? Questa è la stessa questione della liposuzione. Perché non mi piacevo più quando mi guardavo allo specchio. Vedevo che avevo sempre meno capelli. La manutenzione? Ogni mese. Io non ho fatto il trapianto per la paura del rigetto. Il marito di una mia amica voleva essere capellone, si è operato in Italia ed ha avuto il rigetto, così ha visto le pene dell’inferno”.

