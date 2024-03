Nella puntata odierna di “Mattino 4“, la conduttrice Federica Panicucci è tornata sul caso Kate Middleton. La principessa di Galles sarebbe stata “smascherata” definitivamente. Quella che compare nel video accanto al principe William non sarebbe lei. Sono troppe infatti le incongruenze. (Continua…)

A “Mattino 4” si parla di Kate Middleton

Kate Middleton è diventata un argomento principale anche in Italia. Da giorni non si fa altro che parlare della principessa e delle sue condizioni di salute. Le foto comparse sui giornali e sui social, i video diffusi sul web: pochi credono che Kate si sia mostrata in pubblico per com’è realmente. Nella puntata odierna di “Mattino 4”, la trasmissione ha tentato di “smascherare” definitivamente la principessa di Galles, mostrando le incongruenze riscontrate nel video in cui compare accanto a William. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)