Kate Middleton, l’indiscrezione choc sul video: cosa è emerso

Da settimane ormai non si fa altro che parlare di Kate Middleton. Le condizioni di salute della principessa preoccupano i sudditi. Kate è comparsa in un video insieme al principe William, ma nelle ultime ore è spuntata fuori una clamorosa indiscrezione. Se fosse confermata, la notizia sarebbe veramente assurda. (Continua…)

Kate Middleton finisce sotto i riflettori

La principessa Kate Middleton è finita sotto i riflettori. Circa un mese fa, la moglie di William ha subito un delicato intervento all’addome. Non è stato specificato, però, perchè la principessa ha deciso di ricorrere a questa operazione. Dopo un breve periodo di ricovero, Kate è stata dimessa ed ha proseguito la riabilitazione a casa, limitando le uscite pubbliche. Le sue condizioni, però, destano preoccupazione. C’è chi non crede al comunicato pubblicato dal Palazzo in cui si annuncia che la principessa “sta bene”. Nei giorni scorsi, inoltre, sono uscite anche le voci su un presunto tradimento da parte del principe William. Nelle ultime ore, infine, un video avrebbe suscitato la curiosità dei sudditi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)