Dietro all’anomalo caso della sparizione dalle scene della principessa Kate Middleton ci sarebbe una crisi matrimoniale causata da un ritorno di fiamma tra William e la sua presunta amante. Ecco tutti gli indizi che confermerebbero questa teoria.

Kate Middleton: il mistero si infittisce

La preoccupazione per Kate Middleton non si spegne. Sono vani i tentativi di Kensigton Palace di quietare gli animi dei sudditi e dei fan della Royal Family con comunicati rassicuranti. Dopo la lunghissima convalescenza per riprendersi da una non meglio specificata “operazione all’addome”, la principessa del Galles ha pubblicato una fotografia per annunciare il suo ritorno e rassicurare sul suo stato di salute. Paradossalmente, il post ha fatto scatenare il putiferio: le visibili incongruenze hanno fatto subito pensare che la foto fosse ritoccata e frutto di una manipolazione con l’intelligenza artificiale. I media di tutto il mondo hanno cominciato a riportare diverse congetture e il mistero si è infittito ancora di più. Un ulteriore dettaglio della fotografia ha riaperto un’ipotesi che, se confermata, costituirebbe un enorme problema per il futuro della Corona Inglese. (Continua dopo la foto…)

Il dettaglio nella foto apre ad una nuova teoria

Il dettaglio in questione riguarda proprio la mano di Kate nella foto che la ritrae sorridente abbracciata ai figli. Non era necessario essere particolarmente attenti per accorgersi che sull’anulare manca la fede nunziale sugello del matrimonio con il principe William. Perché mai la futura regina di Inghilterra avrebbe dovuto togliere l’anello? E come si può spiegare la scelta di rompere un silenzio social di settimane con una foto solo in compagnia dei figli invece che con la famiglia al completo? Per qualcuno, questo dettaglio sarebbe la conferma che il matrimonio tra Kate e William stia vivendo un periodo di forte instabilità. Forse anche per questo motivo la principessa si sarebbe presa una lunga pausa dalle funzioni pubbliche. Nel ricercare le ragioni dietro la crisi è stato impossibile non pensare ad un rumor sulla presunta relazione extra-coniugale del principe. La presunta amante, di cui si era già vociferato in passato, sarebbe qualcuno di molto vicino alla famiglia reale.

