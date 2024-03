Le vicende della Royal Family sono in una bufera mediatica dopo la diffusione della foto ufficiale pubblicata dalla principessa Kate Middleton. Un nuovo dettaglio dello scatto non è sfuggito al pubblico e ha dato adito ad una nuova preoccupante teoria.

Kate Middleton e il “pasticcio” della foto editata

La futura regina di Inghilterra, Kate Middleton è al centro della cronaca per lp stranissimo episodio della foto ritoccata. Dopo una lunghissima latitanza, Kate ha pubblicato una foto sui suoi profili ufficiali che avrebbe dovuto rassicurare i fan sul suo stato di salute. Il post con lo scatto ha invece scatenato una bufera mediatica per le tantissime incongruenze dell’immagine. Se l’intento della famiglia reale era quello di mettere a tacere le illazioni sullo stato di salute di Kate, l’effetto ottenuto è stato opposto. Gli occhi più attenti hanno cominciato ad analizzare la fotografia della principessa e le anomalie hanno cominciato a sommarsi l’una all’altra creando il caos. Il caso ha fatto tanto clamore che la principessa del Galles ha deciso di infrangere il motto della royal family “Never complain, never explain” (Mai lamentarsi, mai spiegarsi ndr) ed è intervenuta per calmare gli animi. Kate ha spiegato il “pasticcio” dei ritocchi come suo tentativo di dilettarsi editando la foto da persona inesperta. L’ipotesi non convince del tutto, e sta di fatto che la foto è stata ritirata. Ma vediamo cos’altro si è scoperto.

Il caos dopo la pubblicazione: Kate Middleton interviene

Dopo la pubblicazione della foto di Kate Middleton con i figli, le domande hanno cominciato ad essere più delle risposte: Perché l’immagine ha le caratteristiche di un fotomontaggio fatto male? Che bisogno c’era di editare una foto di famiglia per il ritorno sui social di Kate Middleton? E ancora, come mai la principessa non ha ancora fatto un’apparizione pubblica? Ogni dettaglio dell’immagine ha aperto ad una pletora di teoria su cosa sia succedendo, ma una in particolare sembra aver molto riscontro. Oltre a tutte le piccole incongruenze dello scatto di pubblicato da Kate Middleton, c’è un dettaglio che ha lasciato il pubblico molto perplesso.

