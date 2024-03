Kate Middleton, cresce la preoccupazione per la sua salute: cosa salta fuori

La vicenda della foto ritoccata dalla stessa Kate Middleton ha alimentato la preoccupazione dei sudditi verso le condizioni di salute della principessa. Dopotutto, due mesi senza notizie sono tanti, e viene da chiedersi se Buckingham Palace non stia nascondendo la verità. L’ultima notizia su Kate riguardava il suo intervento all’addome che a quanto pare era riuscito. Sono in tanti a pensare però che ci sia sotto qualcosa e spuntano varie ipotesi a riguardo. (Continua dopo le foto)

La vicenda della foto ritoccata insospettisce

Il giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, Kate ha condiviso una foto insieme ai figli. Le agenzie subito hanno scoperto che in realtà di trattava di una foto vecchia e ritoccata. È stata la principessa stessa a modificare la foto e ieri si è scusata con i sudditi per avergli fatto credere che si trattasse di una foto recente. Il caos legato alla manipolazione della foto con i suoi figli fatta dalla stessa principessa ha allarmato tutti. Infatti, c’è chi sia convinto che non sia stata detta tutta la verità sulle sue condizioni fisiche. (Continua dopo le foto)

Le ipotesi complottiste su Kate Middleton

La vicenda della foto ritoccata ha quindi dato adito a tutte quelle teorie complottiste sulla salute di Kate che circolano ormai da tempo. Alcuni credono che la salute della principessa potrebbe essere stata compromessa da una malattia decisamente seria. Tra chi dice che è in coma e chi addirittura che è morta e che i reali starebbero cercando una sosia, non si sa più a cosa pensare. Una teoria però è stata ripresa e sembra a tanti essere molto probabile: la principessa starebbe combattendo una battaglia contro una specifica malattia. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton malata: spunta l’ipotesi dell’anoressia

Secondo Yahoo Uk, Kate sarebbe stata ricoverata all’interno di una clinica, il cui nome è top secret, per un disturbo alimentare molto serio: l’anoressia. In realtà si tratta di un’ipotesi che circola già da anni e che è stata subito ripresa dopo la notizia dell’intervento all’addome di Kate. Molti hanno notato quanto la principessa sia magra. Il riferimento era soprattutto all’estate 2023, quando le inquadrarono le gambe durante un match di tennis a Wimbledon, come si vede nella foto qui sopra. In realtà si tratta soltanto di una delle tante ipotesi: sapremo come stanno realmente le cose soltanto quando giungeranno notizie ufficiali sul suo conto.