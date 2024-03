Home | Tragedia nello sport, l’ex campione muore in modo atroce

Un’improvvisa tragedia ha scosso il mondo dello sport ed in particolare della boxe. L‘ex campione è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava fuori ad un ristorante. La notizia, diffusasi in tutto il mondo, ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato un destino così crudele per l’ex campione. (Continua…)

Ex campione ucciso a colpi di pistola

Un ex campione della box è stato ucciso a colpi di pistola all’esterno di un ristorante. Da quel che ci risulta, già in passato era stato vittima di una sparatoria, nel 2013, rimanendo ferito. Questa volta, purtroppo, i killer sono stati più precisi ed hanno attentato alla vita dell’ex campione. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero stati esplosi una decina di colpi, alcuni dei quali avrebbero ferito mortalmente l’ex campione della boxe. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)