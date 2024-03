Le acque minerali che troviamo in bottiglia nei supermercati non sono tutte uguali. Ogni acqua può variare: le differenze sono date ad esempio dal contenuto di sali minerali come calcio, sodio e magnesio. Per capire quale marchio di acqua è il migliore sul mercato, Altroconsumo ha stilato una classifica, analizzando ben 79 tipi diversi di acqua minerale naturale, effervescente e frizzante. (Continua dopo le foto)

I criteri per capire qual è la migliore acqua minerale

Altroconsumo ha valutato più parametri per capire quale acqua minerale fosse la migliore sul mercato. Sorprendentemente, il risultato è che la migliore acqua minerale in bottiglia è anche una tra quelle più economiche da acquistare. Uno dei valori presi in considerazione è il residuo fisso ossia il contenuto di calcio, magnesio e sodio, ma anche di carbonati, bicarbonati, cloruri, solfati, nitrati, potassio. Il test ha valutato anche il peso della plastica utilizzata per ogni litro d’acqua, e se essa sia composta da materiali rinnovabili o riciclabili. (Continua dopo le foto)

Le migliori acque naturali secondo Altroconsumo

Dunque la migliore acqua minerale naturale risulta essere l’acqua Smeraldina naturale. Altroconsumo l’ha premiata con il primo posto e con la valutazione “qualità ottima”. L’acqua Smeraldina costa 0,47 € a bottiglia). Al secondo posto c’è Recoaro, che costa 0,30 € a bottiglia. Segue San Bernardo, che costa 0,47 € a bottiglia. Al quarto posto c’è Santacroce, che costa 0,40 € a bottiglia, seguita da Eva, che vale 0,33 € a bottiglia. E per quanto riguarda l’acqua frizzante? (Continua dopo le foto)

Le migliori acque frizzanti secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha valutato come migliore acqua effervescenti naturali la Uliveto, che vale 0,51 € a bottiglia, seguita da Lete (Prezzo medio: 0,38 € a bottiglia); Sangemini (Prezzo medio: 0,80 € a bottiglia); Grazia (Prezzo medio: 0,26 € a bottiglia); Santagata (Prezzo medio: 0,32 € a bottiglia). Per quanto riguarda le acque frizzanti, risulta prima in classifica la Boario, che costa 0,30 € a bottiglia, segue la Eva frizzante, che costa 0,31 € a bottiglia. Al terzo posto si piazza la Sorgesana leggermente frizzante, al modico prezzo di 0,27 € a bottiglia; segue Rocchetta Brio Blu leggermente frizzante (Prezzo medio: 0,50 € a bottiglia); San Benedetto leggermente frizzante (Prezzo medio: 0,37 € a bottiglia).