Terremoto in Italia, nuova forte scossa all’alba

Un nuovo evento sismico si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 12 marzo 2024, alle ore 05:37. L'INGV ha potuto constatare che il terremoto di questa mattina era di magnitudo 4.4. Poco distante, un'altra scossa era stata registrata qualche ora prima.

Isole Eolie, terremoto oggi 12 marzo 2024 di magnitudo 4.4

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata al largo delle Isole Eolie, di fronte Messina, ad una profondità di 243.3 chilometri. L'evento è stato localizzato a 11 km da Santa Marina Salina, 14 km da Malfa, 15 km da Lipari e Leni, 67 km da Messina, 79 km da Reggio Calabria dall'INGV. Il terremoto non è stato avvertito distintamente dagli abitanti della zona, visto che si è verificato in mare e ad una certa profondità. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Qualche ora prima, un altra scossa ha colpito la zona.

Altra scossa di terremoto nella notte

L’INGV sul suo sito ufficiale, ha segnalato un’altra scossa di terremoto nella stessa area, vicino a Lipari di magnitudo 2.0. L’evento si è verificato alle 02.10 e ad una profondità di 16 chilometri. La terra ha tremato qualche ora prima anche in provincia di Napoli, dove è stata registrata invece una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Massa di Somma. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in un’area (quella dei Campi Flegrei) costantemente a rischio terremoto.