Il giornalista Riccardo Signoretti è stato ospitato dal programma mediaset “Mattino 5”: durante la puntata ha riportato un rumor agghiacciante sulla principessa d’Inghilterra, Kate Middleton.

Leggi anche: Kate Middleton, cresce la preoccupazione per la sua salute: cosa salta fuori

Leggi anche: «Chi vincerà»: “Grande Fratello”, le previsioni di Fiordaliso

Il giallo della foto ritoccata

Il caso di Kate Middleton è sulla bocca di tutti e sta generando non poche preoccupazioni. Solo qualche giorno fa, la futura regina di Inghilterra aveva fatto ritorno sulle scene pubblicando una foto con l’intento di rassicurare i sudditi e i fan. Lo scatto che la ritraeva sorridente abbracciata ai figli ha, con sorpresa di tutti, sortito l’effetto contrario. L’immagine sembra evidentemente ritoccata con qualche software e sorge spontaneo chiedersi il perché. Come è possibile che la principessa di Galles non si sia vista da dicembre? I portavoce di Kensington Palace hanno sempre cercato di smentire le varie congetture sulla sparizione di Kate Middleton, ma la vicenda è tutt’altro che limpida. Federica Panicucci ha voluto affrontare la questione della foto ritoccata nel suo programma Mattino 5. La conduttrice del talk show ha ospitato il giornalista Riccardo Signoretti per cercare di fare luce sul mistero dello scatto editato. Il direttore di “Settimanale Nuovo” ha riportato una voce che aprirebbe uno scenario terribile. I tabloid inglesi, sicuramente più inseriti nelle vicende dei reali, hanno cominciato a dar forma a una nuova ipotesi sullo stato di salute di Kate Middleton. (Continua dopo le foto…)

Leggi anche: “Addio Carlo, mio unico amore”: grave lutto per l’imprenditrice del vino Donatella Cinelli Colombini

I rumors: le voci riportano un’ipotesi terrificante

Signoretti riporta in diretta un rumor a dir poco choccante. “La Royal family ha risposto alla richiesta di verità con una bugia, pubblicando un falso – ha detto il giornalista – Una bugia dalle gambe cortissime, oggi è facilissimo smascherare un ritocco così grossolano. Su Nuovo facciamo notare il problema del volto di Kate. Perché lei ha sostituito il suo viso? Perché nell’unica paparazzata ha degli occhiali giganteschi e il viso diverso?. Signoretti si riferisce ad una foto di Kate paparazzata in macchina con la madre. Le immagini hanno portato scompiglio perché, a detta di molti, Kate risulta molto diversa rispetto alle apparizioni in pubblico dell’anno scorso. “Girava voce negli ultimi tempi che l’operazione di Kate non fosse un’intervento all’addome – ha continuato Riccardo Signoretti ai microfoni di Mattino5 – ma un’operazione al viso dopo un’attacco d’ira del marito William. Sembra addirittura che lui le abbia messo le mani addosso e avrebbe così reso necessario l’intervento sul viso. Questa è un’illazione. Questa voce è avvalorata dal racconto del Principe Harry che diceva che il fratello maggiore è irascibile e che in un momento di rabbia l’ha sbattuto a terra. pare che William non sia l’angioletto che sembra.”

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva