«Chi vincerà»: “Grande Fratello”, le previsioni di Fiordaliso

“Grande Fratello”, la cantautrice Fiordaliso ha fatto una previsione su chi sarà secondo lei il vincitore di questa edizione del reality show Mediaset. L’ex gieffina si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi spiegando anche la sua personale esperienza da concorrente.

Fiordaliso nella casa del “Grande Fratello”

Fiordaliso ha avuto un percorso tumultuoso all”interno della casa più spiata d’Italia. La cantante aveva cercato fin da subito cercato di arginare le differenze tra la concorrente Beatrice Luzzi e gli altri. Il suo tentativo era quello di evitare il più possibile i conflitti grazie anche alla sua maturità e al suo carattere pacato. L’intento non è riuscito in pieno e forse i continui battibecchi nella casa hanno cominciato ad essere troppo pesanti per lei fino a quando la gieffina ha raggiunto il limite. “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più. Non ce la faccio più a stare qua dentro“. Fiordaliso aveva annunciato così la decisione di interrompere la sua esperienza nella casa del “Grande Fratello” agli altri inquilini. “Lo so mi sembra di tradirvi” aveva aggiunto riferendosi forse all’importanza del suo ruolo per mantenere gli equilibri nella casa. Tra le lacrime aveva fatto capire che la scelta di andarsene veniva da un bisogno di tornare al mondo reale e allontanarsi dalle dinamiche che si erano create tra i gieffini. Ad un mese dalla sua uscita dal reality, Fiordaliso riesce a darci una lettura più lucida di ciò che accade nella casa. Da ex-concorrente, la cantautrice non ha dubbi su chi sarà il prossimo vincitore del “Grande Fratello“.

A poche settimane dalla fine: chi vincerà il GF?

Chi sarà il vincitore del “Grande Fratello”? A poche settimane dalla fine del reality la curiosità su chi sarà il vincitore è sempre più forte. Durante il corso di questa edizione si sono formati schieramenti forti per ognuno dei concorrenti, ma ci sono alcuni che sembrano aver fatto più breccia nel cuore dei telespettatori. Ciò che è certo è che fino all’ultimo tutto può cambiare e anche chi gode di un forte seguito potrebbe perdere consensi soprattutto visto che la pressione dell’ultimo miglio può giocare brutti scherzi. Gli ex concorrenti eliminati o usciti hanno sicuramente una marcia in più nell’arduo compito di capire chi più di tutti merita la vittoria per il proprio percorso nella casa. Fiordaliso, da ex-gieffina, ha espresso le sue idee su chi sarà il prossimo vincitore.

