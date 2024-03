“Grande Fratello”, Anita Olivieri approfondisce la conoscenza con Alessio Falsone con una chiacchierata sul divano quando si lascia sfuggire un dettaglio importante che riguarda il compagno della madre. Il nome noto ha dato subito l’appiglio a chi già la criticava sostenendo che il suo ingresso nel reality fosse il frutto di una raccomandazione.

La nuova coppia nata al “Grande Fratello”

Negli ultimi giorni si è formata una nuova coppietta all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo aver rotto un fidanzamento decennale con Edoardo, Anita Olivieri si è lasciata andare con il gieffino Alessio Falsone. I flirt erano iniziati già dal primo ingresso del concorrente nella casa del “Grande Fratello”, ma la svolta sentimentale è avvenuta la settimana scorsa. La produzione del reality show ha proposto ai due di passare una notte nella suite romantica messa a loro disposizione. Il giorno dopo erano usciti i video del loro bacio in vasca da bagno e la loro trovata intimità è diventata un fatto pubblico. La nuova relazione non è stata accolta positivamente da tutti, tanto che alcuni dei coinquilini hanno addirittura parlato di un’ipotetica strategia attuata da Anita per catalizzare l’attenzione del pubblico. In effetti la fine del “Grande Fratello” è sempre più vicina e ognuno dei gieffini avrà sicuramente contemplato l’idea di poter essere proprio lui il vincitore di questa edizione. Alessio e Anita si sono piuttosto alterati per questa illazione nei loro confronti e nelle ore successive il loro comportamento sta facendo effettivamente pensare che il loro sentimento sia autentico. Ora però, le telecamere del “Grande Fratello” hanno ripreso i due mentre chiacchieravano amabilmente insieme e le parole di lei hanno fatto scatenare una nuova accesissima polemica sui social. Ecco cosa è successo. (Continua dopo le foto…)

Anita si tradisce e racconta un dettaglio della famiglia

Le telecamere del “Grande Fratello” hanno ripreso i due concorrenti Alessio Falsone e Anita Olivieri intenti a conoscersi meglio condividendo aneddoti della propria vita come una vera novella coppietta. Entrambi accoccolati sul divano, i due gieffini sembravano persi nella loro discussione quando all’improvviso uno dei due ha inavvertitamente lanciato una notizia bomba. Mentre Anita stava approfondendo la conoscenza con Alessio deve aver abbassato la guardia e si è lasciata sfuggire un’informazione piuttosto rilevante riguardo alla sua famiglia. Al pubblico non è certo sfuggita la frase di Anita e le speculazioni hanno cominciato a farsi avanti.

