“Grande Fratello”, la concorrente Greta Rossetti si lascia andare ad una confessione sulle vicende che l’hanno vista coinvolta insieme alla coppia Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Gli utenti sui social si infuriano e cominciano a qualcuno si spinge a dare della bugiarda alla gieffina. Ecco cosa è successo.

Leggi anche: «Chi vincerà»: “Grande Fratello”, le previsioni di Fiordaliso

Leggi anche: Kate Middleton, nuovi retroscena sulla foto: l’indizio choc sul divorzio

Il triangolo del “Grande Fratello”: Perla, Mirko e Greta

L’ultima edizione del reality show “Grande Fratello Vip” era iniziata con una storia di quelle che avevano saputo tenere incollati gli spettatori allo schermo. La vicenda aveva come protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il pubblico aveva già avuto modo di conoscere questo “triangolo” durante il programma Temptation Island a cui avevano partecipato. Mirko e Perla erano entrati per mettere alla prova la loro relazione già instabile e la tentatrice Greta aveva avuto gioco facile. Puntata dopo puntata, Mirko e Greta hanno cominciato a mostrare interesse l’uno per l’altra. Perla dal canto suo, ha avuto riprova del fatto che la sua storia d’amore fosse arrivata al capolinea. I “Perletti” hanno rotto e Mirko è uscito dal programma per continuare la sua conoscenza della tentatrice Greta. I due sono poi entrati nella casa del “Grande Fratello” e, stavolta, sotto test c’era la loro nuova relazione.

Leggi anche: Riccardo Signoretti a “Mattino 5”, l’indiscrezione da brividi su Kate Middleton

Perla Vatiero scombina i piani

Nemmeno a dirlo, la produzione del “Grande Fratello” ha deciso di portare un po’ di scompiglio nei già precari equilibri della casa facendo entrare la ex di Mirko, Perla Vatiero. La nuova gieffina si è trovata tra le mura del reality con la tentatrice con la quale sicuramente non correva buon sangue. Le due si erano anche fatte una “guerra” a suon di frecciatine sui social. I successivi risvolti sono stati del tutto imprevedibili perché inaspettatamente, le due hanno cominciato a conoscersi e a fare amicizia. Nel triangolo ora era Mirko quello a essere stato messo da parte tanto che, una volta eliminato, le due gieffine Perla e Greta hanno cominciato ad essere sempre più vicine e intime. Ora però, Greta ha deciso di riaprire la questione e dare una nuova lettura di quanto successo con Vatiero e Brunetti.