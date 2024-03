“La diretta finisce qui”, scoppia la lite a Mattino 4: Panicucci e Poletti costretti a intervenire

I due conduttori del programma “Mattino 4” Federica Panicucci e Roberto Poletti si sono ritrovati a gestire una situazione piuttosto spiacevole per via di un litigio scoppiato nello studio Mediaset. Ecco cosa è successo.

Nuova puntata di Mattino 4: cos’è successo

La mattina del 27 marzo Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno aperto una nuova puntata di Mattino 4 incentrata su casi di attualità e cronaca come quello di Edoardo Galli. Il caso riguarda il 17enne scomparso nel nulla da giovedì, per il quale tutta Italia si sta preoccupando. Dopo aver affrontato questa vicenda, i conduttori sono passati a parlare del caso di Marco Ferrari, presunto veggente di Paratico. Secondo quanto riportato, l’uomo affermerebbe di avere apparizioni della Madonna e di poter dialogare con lei.

Il caso di Marco Ferrari

Per commentare il caso di Marco Ferrari, è stato chiamato in studio il giornalista Alessandro Cecchi Paone. I conduttori di Mattino 4 Panicucci e Poletti hanno dato il benvenuto ai due ospiti annunciando il collegamento del presunto veggente. A questo punto è successa una cosa molto strana sotto gli occhi dei telespettatori della trasmissione di Rete 4. I due ospiti hanno iniziato a tirarsi frecciatine dimostrando tutti i loro dissapori. Alla fine i conduttori si sono trovati in difficoltà e hanno cercato di fermarli quando il confronto ha assunto toni troppo accesi.

