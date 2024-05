Alessia Pifferi, svolta choc nel processo: cosa succede

Oggi, lunedì 13 maggio 2024, i giudici della Corte d’Assise di Milano potrebbero esprimersi sul caso di Alessia Pifferi, con la sentenza. La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi. La Pifferi avrebbe abbandonato la piccola a casa da sola per sei giorni senza cibo né acqua per stare in compagnia del fidanzato. Cosa ha chiesto la difesa dell’imputata? (Continua dopo le foto)

Le parole del Pm

Il pm De Tommasi ha chiesto la condanna all’ergastolo per Alessia Pifferi. Con convinzione ha descritto l’imputata come “un’assassina che ha pensato soltanto a tenere in piedi la sua relazione sentimentale e poi a come ottenere uno sconto di pena“. Inoltre ha chiesto che vengano riconosciute le aggravanti del rapporto di filiazione e dei futili motivi e che venga valutata anche la premeditazione. È d’accordo anche l’avvocato di parte civile Emanuele Di Mitri, convinto che Alessia Pifferi sia colpevole dell’omicidio della figlia Diana. (Continua dopo le foto)

“Ci troviamo di fronte a un caso agghiacciante, nel quale la responsabilità è chiara. In questo processo c’è soltanto una verità: Alessia Pifferi è colpevole dell’omicidio della piccola Diana. Ha ucciso la propria figlia, lasciandola da sola senza acqua né cibo per sei giorni. Sapeva chiaramente che la figlia sarebbe morta. Pifferi ha tradito la piccola Diana, ha tradito il corpo di Diana”, le parole di Di Mitri. L’avvocato ha anche precisato che Alessia Pifferi non ha chiesto aiuto alla famiglia per accudire Diana, lasciando la figlia al suo crudele destino. “Nonostante i rapporti fossero tesi, Viviana ha visto la nascita di Diana come un miracolo. Mai avrebbero potuto pensare che Pifferi abbandonasse in quel modo la bambina”, ha detto Di Mitri a proposito della madre e della sorella dell’imputata. Cosa ha chiesto invece l’avvocata della difesa?

