16enne si tuffa nel fiume ma accade il peggio: il dramma davanti ai genitori

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un ragazzo di 16 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel fiume Adda all’altezza di Medolago, in provincia di Bergamo, e Cornate, in provincia di Monza e Brianza, da una vicina spiaggetta, molto frequentata soprattutto nelle giornate di bel tempo come quelle di ieri 12 Maggio 2024. (Continua a leggere dopo le foto)

Bergamo, 16enne si tuffa nell’Adda e annega: i fatti

L’Adda è un fiume dell’Italia settentrionale, il cui corso è interamente compreso in Lombardia. Con un percorso che si sviluppa per 313 km, è il quarto fiume italiano per lunghezza dopo il Po, l’Adige e il Tevere e il sesto per ampiezza di bacino dopo il Po, il Tevere, l’Adige, il Tanaro e l’Arno nonché il fiume più lungo d’Italia che non sfocia direttamente nel mare. È il più lungo affluente del Po e della penisola e attraversa le Province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Cremona e Lodi. È il principale fiume della Valtellina, oltre che maggiore immissario del Lario, e sfocia nel Po in località Brevia nel comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, in provincia di Lodi. Possiede una notevole importanza storica, culturale e ambientale, attraversando il Parco nazionale dello Stelvio, due parchi regionali e l’Ecomuseo Adda di Leonardo. All’interno delle sue acque ieri 12 Maggio 2024 si è consumata una vera e propria tragedia.

