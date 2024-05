Tragedia del 1° Maggio, un morto e diversi feriti: cos’è successo – Primo maggio di sangue ad Aprilia, in provincia di Latina: una persona è morta in un gravissimo incidente stradale. Nel violento impatto sono rimaste ferite altre quattro persone. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Papà sposta l’auto in retromarcia, poi la tragedia: cos’è successo

Leggi anche: Tragico incidente in ascensore, Antonio muore a 31 anni: come è successo

Tragedia del 1° Maggio, un morto e diversi feriti: cos’è successo

Incidente ad Aprilia ieri, mercoledì 1° maggio. Il bilancio del brutto sinistro stradale è di un morto e quattro persone ferite. L’impatto si è verificato nella frazione di Campoverde. Lo schianto, come dicevamo, è avvenuto nel pomeriggio verso le 18 in via Mediana Cisterna. Una Peugeot 308 con a bordo cinque persone, tutte di origini nigeriane, è uscita fuori strada finendo contro un palo del telefono. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente ad Aprilia: un morto e quattro feriti

L’impatto purtroppo non ha lasciato scampo a uno degli occupanti del veicolo, morto sul colpo. Altre quattro persone che erano nell’auto sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva