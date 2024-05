Venerdì 3 maggio 2024, un’altra tragedia sulle ferrovie Italiane. Un ragazzo di 24 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa all’altezza di una stazione ferroviaria. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Muore nel sonno dopo l’anniversario di nozze: lascia moglie e due figli

Leggi anche: “Pensavo fossero postumi”, poi la scoperta: 19enne riceve la terribile diagnosi

L’incidente ferroviario

Il tragico evento è accaduto stamattina, vero le ore 7.30 di questo venerdì 3 maggio. Un ragazzo di 24 anni è stato investito da un treno di passaggio alla stazione di Legnano (Milano). Il convoglio 10205 era partito da Arona alle 06.54 e proseguiva la sua tratta in direzione della stazione di Milano Porta Garibaldi. L’impatto con il treno in corsa sui binari è stato violentissimo e il giovane non è sopravvissuto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Scontro tra auto e camion in galleria: muore un altro carabiniere

I soccorsi e gli accertamenti sull’accaduto

Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Anche i carabinieri, la polfer, e il personale di Rfi sono sopraggiunti per valutare l’accaduto e determinare cosa abbia portato alla morte del ragazzo. Da una prima analisi non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un fatale incidente. I rilievi e gli accertamenti sono ora in corso da parte delle Autorità competenti. Nel frattempo la circolazione ha avuto rallentamenti e blocchi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva