Scontro tra auto e camion in galleria: muore un altro carabiniere

Tragico incidente in galleria nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile 2024. Un’auto e un camion si sono scontrati: è morto un giovane carabiniere che era alla guida dell’automobile. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Polizia stradale del distaccamento locale e i Vigili del Fuoco, oltre alle ambulanze del 118 e ai carabinieri. (Continua dopo le foto)

Palermo, incidente in galleria sulla A20

L’incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo nel primo pomeriggio di ieri. Per cause in corso di accertamento, il veicolo con a bordo il carabiniere si è scontrato con un camion che lo precedeva all’interno della galleria Cipolla, poco dopo lo svincolo autostradale di Brolo, in un tratto interessato da lavori con parzializzazione della carreggiata. (Continua dopo le foto)

Nel sinistro, non sono rimasti coinvolti altri mezzi se non l’auto con a bordo il carabiniere e il mezzo pesante. Il conducente del camion è rimasto illeso. Sul posto, un’ambulanza lo ha trasportato per i controlli all’ospedale di Sant’Agata Militello: il camionista era in stato di choc. Il tratto dell’autostrada tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone in direzione Palermo è rimasto chiuso almeno fino alle 20 di ieri sera.

