Quattro ragazzi muoiono durante un inseguimento della polizia: chi c’è tra le vittime

Il conducente del Suv con a bordo quattro adolescenti, ha perso il controllo dell’auto che viaggiava a 180 chilometri orari, dopo una manovra della polizia per bloccarlo. Il mezzo quindi si è ribaltato e si è schiantato contro un palo di cemento. Due dei ragazzi sono morti sul colpo, gli altri due sono deceduti pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Liliana Resinovich, l’annuncio dell’avvocato: cosa si scopre sul corpo

Leggi anche: Diga crolla dopo le forti piogge: “Almeno 42 morti”

Florida, terribile incidente stradale: quattro ragazzi morti durante un inseguimento della polizia

Quattro adolescenti sono morti in un incidente stradale che si è verificato tra Waldo e Gainesville, in Florida. I giovani, tra i 14 e i 16 anni, stavano scappando la polizia, che li aveva individuati dopo un furto di un suv Honda grazie ad un lettore di targhe. Gli agenti hanno prima cercato di far accostare i ragazzi a bordo del veicolo rubato. Poi il conducente è sfrecciato via dalla polizia ai 180 chilometri orari. Le pattuglie della polizia impossibilitate a raggiungere quella velocità hanno chiesto l’aiuto della Florida Highway Patrol. Il mezzo della polizia ha compiuto una manovra per bloccare il suv, che si è ribaltato. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Meteo 1° maggio, brutte notizie in arrivo: cosa succederà

Leggi anche: Ladri entrano in casa di un ex finanziere e lui apre il fuoco: cos’è successo

Cosa si scopre sulle giovani vittime

Le autorità hanno fatto sapere che due degli adolescenti morti erano in libertà vigilata, perché indossavano monitor per le caviglie. Inoltre, per tre di loro era stato emesso un mandato di cattura. Secondo alcuni testimoni, i ragazzi sembravano indossare anche dei passamontagna, fa sapere il Daily Mail.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva