Diga crolla dopo le forti piogge: “Almeno 42 morti”

Una diga è uno sbarramento artificiale permanente, fisso o mobile, atto a regolare il deflusso di un corso d’acqua naturale, a creare un lago artificiale, oppure a proteggere un tratto di costa o un porto. In queste ore si è verificato il crollo di una diga a causa delle violente piogge che da settimane stanno interessando il Paese. Come riportato da diversi testate, le squadre di soccorso stanno scavando nel fango e tra i detriti cercando di trovare sopravvissuti. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esce dal balcone, poi il dramma: la tragedia davanti agli occhi della moglie

Leggi anche: Tragedia al luna park, scaraventata in aria dalla giostra: come è successo

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Manuel muore dopo 3 giorni di agonia

Leggi anche: Scontro tra auto e tre moto, muore a soli 37 anni: poi la terribile scoperta

Kenya, diga crolla dopo le forti piogge: almeno 42 marti

Sarebbo almeno 42 le persone morte in Kenya in seguito al crollo di una diga a nord della capitale Nairobi, stando a quanto ha dichiarato il governatore locale all’AFP, mentre il Paese è spazzato da piogge torrenziali con conseguenze catastrofiche: “Il bilancio provvisorio e di 42 morti. Ci sono altre persone intrappolate nel fango che stiamo cercando di trovare”. Come ha dichiarato alla Cnn la governatrice della contea di Nakuru Susan Kihik, le squadre di soccorso stanno scavando nel fango e tra i detriti cercando di trovare sopravvissuti vicino a Mai Mahiu: “Stiamo cercando di gestire l’emergenza, ma la situazione è opprimente. Stiamo facendo del nostro meglio soprattutto per raggiungere coloro che sono stati portati via perché speriamo che alcuni siano ancora vivi”. Difficile riuscire a raggiungere Mai Mahiu, una cinquantina di chilometri a nord della capitale Nairobi, poiché parte della strada è stata tagliata fuori dalle recenti forti piogge.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”