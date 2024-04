Scontro tra auto e tre moto, muore a soli 37 anni: poi la terribile scoperta

Un motociclista di 37 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in un violento scontro con un’auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’eliambulanza con a bordo un medico. I soccorsi prestati al ferito più grave sono però risultati vani e l’uomo è morto poco dopo. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Cosenza tra un’auto e tre moto: i fatti

Un motociclista di 37 anni, Frank Melina, come riportato da Fanpage, è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti in un violento scontro con un’auto, avvenuto a Lorica, sulla Sila, in provincia di Cosenza. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’eliambulanza da Cosenza con a bordo un medico. I soccorsi prestati al ferito più grave, ovvero il 37enne residente a Settingiano, sono però risultati vani e l’uomo è morto poco dopo. Immediatamente il medico ha fatto intervenire una seconda eliambulanza da Catanzaro. Gli altri due motociclisi sono stati trasportati d’urgenza, ricoverati negli ospedali delle due città e al momento non sarebbero in pericolo di vita.

