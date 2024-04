Ladri entrano in casa di un ex finanziere: si fa giustizia da solo, come li ha ridotti – È una vicenda ancora tutta da definire: per ora di certo si sa soltanto con certezza che il proprietario di una casa ha chiamato la polizia, dopo aver messo in fuga due rapinatori, e che un ragazzo è stato trovato in strada a non molta distanza dall’abitazione ferito al collo. (continua a leggere dopo le foto)

Stando alle primissime ricostruzioni il proprietario di casa si è trovato in camera da letto due sconosciuti con il passamontagna e ha sparato con una pistola revolver calibro 38, una volta, colpendo uno dei due di striscio. L'episodio si è verificato sabato sera, intorno alle 21.30, a Bergamo. Il proprietario era in casa con la moglie: agli agenti di polizia l'uomo ha raccontato di aver sparato, con la pistola che ha dichiarato di detenere regolarmente, perché minacciato dai due ladri che avevano il volto coperto.

Rapina a Bergamo con esiti inaspettati. Il padrone di casa, 85 anni, finanziere in pensione, con l’arma regolarmente detenuta, avrebbe aperto il fuoco perché minacciato da due ladri. Ferito di striscio un 27enne di origini albanesi, incensurato senza fissa dimora. L’uomo è stato medicato all’ospedale Papa Giovanni XXIII e secondo quanto riferito da «Il Corriere della sera», non sarebbe grave.

