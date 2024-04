Quello di Liliana Resinovich è un mistero lungo più di due anni. Scomparsa il 14 Dicembre 2021, è stata ritrovata senza vita il 5 Gennaio successivo. L’idea di suicidio iniziale ha fatto poi spazio a nuove ipotesi, che hanno portato alla riesumazione del corpo da parte della Procura. La riesumazione è stata segnalata come “opportuna” dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, alla quale la Procura aveva dato l’incarico di redigere una perizia medico legale per fare chiarezza sul decesso della donna, che aveva 63 anni. In questi giorni sembra esserci stata una nuova svolta nel caso. Vediamo le parole dell’avvocato Antonio Cozza, legale della cugina di Liliana. (Continua a leggere dopo le foto)

Liliana Resinovich, parla l’avvocato Cozza: tutte le novità

In queste ore è tornato a parlare del famoso caso di cronaca legato alla morte di Liliana Resinovich, l’avvocato Antonio Cozza, legale della cugina della donna, il quale si è lasciato sfuggire alcuni dettagli interessanti emersi dalle foto fatto al corpo della donna morta a Trieste dopo la riesumazione. “Sebastiano Visintin è una persona offesa come la mia assistita, deve cercare insieme a noi di trovare la verità. Noi stiamo attendendo con ansia gli accertamenti, nei prossimi giorni verranno visionati nuovamente quei vetrini formati dopo la nuova autopsia. Attendiamo delle risposte, noi ci auguriamo risposte soprattutto su cause e tempi della morte e sulla conservazione del cadavere”, ha affermato il legale.

